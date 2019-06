Workshop portretfotografie voor ouders en kinderen DBS

13 juni 2019

13u24 0 Wemmel De gemeentelijke bibliotheek organiseert op zondag 16 juni van 9.30 tot 12.30 uur een workshop portretfotografie voor ouders en kinderen. Het bijzondere is dat de kinderen de fotograaf zijn. Ouders mogen kijken, aanmoedigen en poseren. Op het einde maken de kinderen een portret in een echte fotostudio en krijgen ze een print mee naar huis.

Bedoeling is dat kinderen op speelse wijze fotografie ontdekken en creatief geprikkeld worden. Samen met fotografe Evy Raes maken ze kennis met de basiselementen van de fotografie via allerlei experimenten op kindermaat. De workshop start met een kennismakingsmoment. Ouder en kind gaan daarna oefenen met een compactcamera en werken samen aan een concept voor het portret. Tenslotte gaan ze samen aan de slag in de portretstudio.

Vaderdag

De bib organiseert deze workshop naar aanleiding van Vaderdag en wil papa’s aanmoedigen om met hun zoon of dochter deel te nemen. Fotografe Evy Raes begeleidt de workshop. Zij heeft veel ervaring met fotografie voor en door kinderen. Ze ontwikkelde allerlei activiteiten, van een kinderboek, creatieve workshops tot een beeldcoachproject voor leerkrachten.

Maximum 12 duo’s (één volwassene en één kind tussen 9 en 12 jaar) kunnen deelnemen tijdens dit atelier van 180 minuten. Inschrijven is nodig via het formulier op de gemeentelijke website of aan het onthaal van de bib tijdens de openingsuren.