Winkeldief liegt tegen politie: 12 maanden cel Wouter Hertogs

01 juli 2020

09u27 0 Wemmel Een dertiger is veroordeeld tot 12 maanden cel voor verschillende winkeldiefstallen. Bij een ervan werd hij op heterdaad betrapt. Aan de andere feiten kon hij gelinkt worden door de bewakingscamera’s.

De man, die illegaal in het land verblijft, werd in de zomer van 2018 op heterdaad betrapt in de Colruyt van Wemmel door een winkeldetective die gezien had dat hij elektronica in zijn jaszak wegstak. Hij vertelde meteen ‘dat het de eerste keer was dat hij gestolen had’. Uit analyse van de camerabeelden bleek dit een grove leugen te zijn. Eerder had hij al enkele keren proberen toe te slaan, de ene keer al met meer succes dan de andere keer. Naar de zitting stuurde hij zijn kat waardoor de rechter hem nog 3 maanden meer gaf dan de gevorderde 9 maanden cel.