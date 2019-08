Wielerclub Wemmel klaar voor derde ‘Bal Populaire’ DBS

06 augustus 2019

16u58 10 Wemmel Na het grote succes van het ‘Bal Populaire’ de voorbije jaren geeft de wielerclub van Wemmel er op 17 augustus opnieuw een lap op. Al voor de derde keer kan je in de feesttent tegenover het gemeentehuis terecht voor ambiance en dansplezier. Vorig jaar lokte het evenement 1.000 man.

Gezien het grote succes van de formule grijpt het feestcomité ook dit jaar terug naar de jaren 50 en 60 waarbij zowel jong als oud zijn gading zal vinden. Voor het eerst heeft men ook een buitenlandse act kunnen strikken. Marc & The Wild Ones is een klinkende naam in het rockabilly-genre.

Maar dat is uiteraard niet alles. Ook covergroep De Bonanzas komt naar Wemmel. Werkelijk alle hits uit de jaren 50 en 60 behoren tot hun repertoire. Als afsluiter zal dj Johan (ex-Zebedeus) zijn beste vinylplaatjes op de draaitafel leggen.

Kaarten in voorverkoop kosten 10 euro, aan de kassa 15 euro. Meer info op www.balpopulairewemmel.be.