Whiskydieven sloegen op één dag twee keer toe in dezelfde winkel WHW

20 juni 2019

21u01 0 Wemmel Een Georgiër riskeert 1 jaar cel voor verschillende winkeldiefstallen in Colruyt-filialen.

Samen met een andere man bracht hij op 12 april 2017 tot 2 maal toe een ongewenst bezoek aan de Colruyt in Wemmel. Telkens verstopten ze enkele flessen whisky en glipten ze langs de kassa. Uiteindelijk kon hij opgepakt worden nadat hij in Marche-En-Famenne hetzelfde wilde doen. De beeltenis van de twee was immers over alle Colruyt-winkels verspreid. De oplettende winkeldetective herkende hem en belde de politie. “Beklaagde is al meermaals veroordeeld voor winkeldiefstallen. Hij leert zijn les maar niet”, aldus het parket. Zelf gaf hij verstek voor de behandeling van zijn zaak. Uitspraak op 18 september.