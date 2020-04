Werkstraf voor vrouw die rechter wilde bedotten Wouter Hertogs

21 april 2020

11u41 0 Wemmel Een vrouw uit Wemmel is veroordeeld tot een werkstraf van 46 uur voor verboden wapenbezit. Eerder loog ze de rechter voor dat ze haar minnelijke schikking al betaald had maar dit snode plannetje werkte niet.

Eind januari werd A.V. vervolgd voor verboden wapenbezit. Tegen de rechter verklaarde ze toen dat ze al een minnelijke schikking had betaald. De rechter stelde hierop de zaak uit, waarna de beklaagde daags nadien snel nog de geldsom betaalde. “U dacht weg te komen door die betaling maar dat is niet zo”, aldus de rechter, “u hebt mij voor de aap gehouden. U hebt hier staalhard gelogen dat u al een minnelijke schikking van 350 euro betaald had en dacht zo nog weg te kunnen komen zonder veroordeling.” Het plannetje van de vrouw mislukte echter helemaal. Een betaling na de dagvaarding zorgt immers niet voor het verval van de strafvordering. Daarom werd ze nu uiteindelijk veroordeeld tot een werkstraf.