Werken op Steenweg op Brussel moeten fietsveiligheid verhogen Robby Dierickx

07 augustus 2020

15u26 0 Wemmel Maandag start het Agentschap Wegen en Verkeer met werken in de Steenweg op Brussel in Wemmel. Daar wordt de fietsveiligheid verhoogd, onder meer ter hoogte van de bushaltes en de afrit Jette van de Brusselse ring. De werken duren anderhalve maand.

AWV gaat de haltehavens op de Steenweg op Brussel en op de Isidoor Meyskensstraat in Wemmel aanpassen zodat fietsers via het fietspad achter de bushalte door kunnen rijden. Dat is veiliger voor de pendelaars die uit de bus stappen. Daarnaast worden ook de voetpaden op het kruispunt van de Steenweg op Brussel met de Isidoor Meyskensstraat verbreed.

De invoeg- en keerbewegingen ter hoogte van de afrit Jette van de Brusselse ring worden door enkele ingrepen beperkt. Zo worden de keerbewegingen in de toekomst gemaakt ter hoogte van de oprit van de ring. Aan de oprit van de ring wordt de fietsoversteek verkort en gaat de maximumsnelheid naar beneden. Op die manier wordt de oversteek voor fietsers veiliger. Een belangrijke ingreep omdat die oversteek in het verlengde van de Brusselse gewestelijke fietsroute 12B ligt.

De meest hinderlijke werken worden deze maand uitgevoerd om de hinder voor het verkeer te beperken. Tijdens de uitvoering van de werken aan het begin van de Isidoor Meyskensstraat wordt het verkeer omgeleid. Verkeer vanop de E40 met bestemming Steenweg op Brussel, wordt omgeleid via de afrit Wemmel, de Limburg Stirumlaan, de Isidoor Meyskensstraat en de Koningin Astridlaan. Verwacht wordt dat alle werkzaamheden over anderhalve maand klaar zijn.