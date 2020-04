Werken aan Zijp en Frans Robbrechtsstraat hervat. Eind volgende week moet de grote werf af zijn

Margo Koekoekx

08 april 2020

15u12 0 Wemmel Werken aan de Zijp komen toe aan afronding. Donderdag en vrijdag leggen ze asfalt aan. Binnenkort is de straat weer open voor verkeer.

Afgelopen maanden werd naarstig gewerkt aan de Zijp en de Frans Robbrechtsstraat in Wemmel. Het karwei werd aangepakt in verschillende fasen en omleidingen waren noodzakelijk.

Buurtbewoners die anders in betrekkelijk rustige straten wonen kregen nu heel wat verkeer voorbij hun deur. “De openbare werken zijn bijna achter de rug. De werf lag twee weken stil door corona maar zijn nu hervat. Normaal zou het gewone verkeer vanaf eind volgende week, 17 of 18 april opnieuw door kunnen. Hier en daar zullen wel nog stukken afgewerkt worden zoals een deel van het fietspad bijvoorbeeld”, zegt Vincent Jonckheere (LB Wemmel). “De komende twee dagen leggen ze het asfalt aan en dan is alles bijna achter de rug.”