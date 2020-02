Wemmel zoekt jongeren om nieuwe bibliotheek mee vorm te geven MKV

11 februari 2020

19u18 0 Wemmel In 2020 start de bouw van de welzijnscampus Wemmel. Het architectenbureau, Nero, ontwerpt onder andere de nieuwe bib van deze welzijnscampus.

Het Wemmelse bestuur wil de nieuwe bib ook opnieuw aantrekkelijk maken kinderen en jongeren. Net daarom willen ze hen actief betrekken bij de vormgeving en de inrichting ervan. “Aan de hand van drie creatieve en speelse workshops, onder begeleiding van een professioneel ontwerper, horen we graag van de kinderen en jongeren zelf waar zij van dromen”, klinkt het.

Kinderen en jongeren tussen 12 en 16 jaar kunnen deelnemen aan de workshops. Wie graag mee doet kan voor extra informatie terecht op de website www.wemmel.be. Enthousiastelingen mailen of bellen het best naar de jeugddienst voor 13 maart 2020: vtw@wemmel.be of 02/462.03.90.