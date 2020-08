Wemmel verlengt verbod op thuisslachtingen Margo Koekoekx

13 augustus 2020

15u53 1 Wemmel Wemmel verlengt het verbod op thuisslachtingen tot eind augustus. Ze houden rekening met een mogelijke nasleep aan rituele thuisslachtingen en vrezen dat die niet coronaproof kunnen doorgaan.

“Wegens de coronacrisis zullen rituele slachtingen niet of moeilijker kunnen plaatsvinden in een slachthuis of op een erkende tijdelijke slachtplaats. Dit zowel door de overbevraging bij de slachtplaatsen als doordat er minder plaatsen open waren wegens de coronacrisis”, staat er in het besluit. Daardoor verlengen ze het verbod van thuisslachtingen tot 31 augustus 2020.