Wemmel ondertekende charter Gezonde Gemeente als aftrap van Tournée Minérale, een maand zonder alcohol MKV

30 januari 2020

15u42 0

Wemmel zet Tournée Minérale gezond in met deelname aan Charter Gezonde Gemeente. Dat Gezonde Gemeenteproject houdt in dat er verschillende gezonde acties georganiseerd worden door de dienst Vrije tijd & Welzijn en het lokaal dienstencentrum EUREKA. De gemeente ondertekende het charter dan wel als laatste faciliteitengemeente, in praktijk is dat zeker niets nieuw voor hen.

Vorige jaren kwamen thema’s als de griepcampagne, fit in je hoofd, warme dagen, dikke darmonderzoek, Tournée Minérale en nog andere al aan bod. Ook dit jaar neemt het lokaal bestuur Wemmel deel aan Tournée Minérale. Ze moedigen iedereen aan een maand lang alcoholvrij te drinken. Wie meedoet, kan zich aansluiten bij het team ‘Gemeente Wemmel’. Dat doe je via de website www.tourneeminerale.be.