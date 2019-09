Wemmel doet mee aan tweede editie ‘World Cleanup Day’ DBS

04 september 2019

18u18 0 Wemmel Net zoals vorig jaar doet de gemeente Wemmel mee aan de World Cleanup Day. Dit jaar vindt de actie plaats op zaterdag 21 september vanaf 10u in heel Wemmel.

Het is de grootste burgeractie ter wereld: vorig jaar hebben 18 miljoen vrijwilligers uit 147 landen hun krachten gebundeld om van de wereld een propere plek te maken. In Wemmel namen ongeveer 145 inwoners deel, van jong tot oud. In totaal hebben ze 365 kg zwerfafval opgeruimd. Vraag is of dit record dit jaar zal verbroken worden.

De milieudienst zorgt voor al het nodige materiaal: afvalzakken, grijpers, fluohesjes, handschoenen,… Op het einde van de dag verzamelt het technisch personeel alle gevulde afvalzakken.

Je kan je inschrijven via dit formulier: https://www.wemmel.be/nl/formulier/272/inschrijving-world-cleanup-day.