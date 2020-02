Wapenbezitster liegt rechter voor...maar moet dit al snel bekopen Wouter Hertogs

28 februari 2020

11u57 0 Wemmel Een vrouw uit Wemmel dacht de rechter te slim af te zijn. Eind januari werd ze vervolgd voor verboden wapenbezit. Naar eigen zeggen had ze al een minnelijke schikking betaald. De rechter stelde hierop de zaak uit, waarna de beklaagde snel de geldsom betaalde. “U dacht weg te komen door die betaling maar dat is niet zo”, aldus de rechter.

“U hebt mij voor een aap gehouden”, opende de rechter de rechtszaak tegen A.V. uit Merchtem, “u hebt hier staalhard gelogen dat u al een minnelijke schikking van 350 euro betaald had maar dat was niet zo.” Op 28 januari had ze volgehouden haar minnelijke schikking, die opgelegd was voor verboden wapenbezit, betaald te hebben. De rechter gekloofde haar en stelde de zaak met een maand uit zodat ze de documenten kon bijbrengen die bewezen dat ze de boete betaald had. Wat bleek nu? Daags na de zitting in januari stortte de vrouw de som. “U dacht zo nog weg te kunnen komen zonder veroordeling”, aldus de rechter, “maar dat is niet zo. Die betaling na de dagvaarding zorgt niet voor het verval van de strafvordering.” De vrouw betaalde dus 350 euro voor niets. “Ik dacht dat ik ze al betaald had op voorhand maar dat was een andere boete”, probeerde ze nog. De kans is dus zeer groot dat ze een nieuwe gepeperde boete zal ontvangen. De rechter doet uitspraak op 24 maart.