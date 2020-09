Vuilniskar kopen op de veiling? Het kan tot 9 september Margo Koekoekx

04 september 2020

Wemmel Altijd al een vuilniswagen willen kopen? Nu is het moment! Gemeente Wemmel zet een deel van haar inboedel en wagenpark te koop via een online veiling. Het zicht van de bewoners van de Bruyndonckxstraat zal er zo eindelijk wat op vooruit gaan.

Een jaar lang stonden afgedankte vuilniskarren net achter hun tuinhek van de bewoners van de Bruyndonckxstraat. Een mooi zicht is anders. Met wat geluk is dat probleem binnenkort verholpen. Momenteel is 2.301 euro het hoogste bod op één van de twee vuilniswagens.

Gemeente Wemmel veilt een aantal meubels en voertuigen van het lokaal bestuur. De verkoop wordt geleid door I&O Auctions. Op 9 september loopt ze af.