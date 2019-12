Voortaan alleen nog herbruikbare tassen op de markt in Wemmel MKV

13 december 2019



De gemeente Wemmel wil een steentje bijdragen om de plastic soep wereldwijd in te perken. Vanaf 1 januari 2020 zijn plastic zakjes daarom verboden op de markt in Wemmel. Om de marktbezoekers daar nog eens aan te herinneren, deelt de gemeente voor de laatste keer herbruikbare tassen met daarop het gemeentelogo uit. Ze zullen te vinden zijn aan een stand van gemeente Wemmel tijdens de zondagsmarkt. “De marktkramers zijn daarvan al even op de hoogte. We hopen dat ze elk hun steentje zullen bijdragen”, klinkt het bij eerste schepen Monique Van Der Straeten.