Voor elk wat wils op autoloze familiesportdag DBS

04 september 2019

18u11 0 Wemmel Op zondag 22 september worden auto’s even geweerd uit het centrum van Wemmel voor een ‘autoloze familiesportdag’. Van 14 tot 18 uur is er aan leuke activiteiten voor alle leeftijden geen gebrek.

Met de hele familie gocarts of gekke fietsen testen, leren longboarden, deelnemen aan highland games: het kan allemaal. De kinderen kunnen ook ravotten in de springkastelen of een ponyritje maken.

Wie interesse heeft in het systeem van deelauto’s of overweegt om een elektrische fiets aan te kopen kan zeker eens aan de infokramen over deze thema’s passeren. Er is ook een fietsherstel- en fietsgraveerstand. Eet- en drankgelegenheden zullen er ook zijn, je kan onder meer terecht bij Bar ChâtO, een initiatief van Warm Wemmel.

Volgende straten zullen autovrij zijn: Steenweg op Merchtem; Maalbeeklaan; Dr. H. Folletlaan; Kerkstraat; Kerkplein; en Pastorijstraat.