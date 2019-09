Volvo trakteert op ‘Slow Down Cake’ voor eerste schooldag SZM

01 september 2019

16u30 0 Wemmel Wie een taart vervoert, rijdt voorzichtiger. Dat werd uit een studie van Responsible Young Drivers bevestigd en Volvo zet de theorie meteen om in praktijk. Op de eerste schooldag zullen er 100 taarten uitgedeeld worden aan de schoolpoort van de Vrije Basisschool Mater Dei in Wemmel.

Een Slow Down Cake, een Safety cake of een Graag Traag Taart. Eén ding is zeker, wie rijdt alsof hij een taart vervoert, rijdt veiliger. Dat werd bevestigd door Responsible Young Drivers. Uit hun studie blijkt dat 87% van de Belgen aangeeft voorzichtiger te rijden wanneer hij of zij voedsel vervoert. Met deze ludieke actie brengt het automerk Volvo een serieuze boodschap en wil het alle automobilisten sensibiliseren om ook de rest van het schooljaar te rijden alsof ze een taart aan boord hebben, voor een veiliger verkeer rond scholen.

De Slow Down Cake van Jeroen Meus

De taarten die maandag tussen 7.45 en 8.45 uur aan de schoolpoort van de Vrije Basisschool Mater Dei in Wemmel zullen worden uitgedeeld, zijn voor de gelegenheid gemaakt door Jeroen Meus. Hij werkte hiervoor samen met zijn vaste patissier, Zuut, die onlangs nog werd bekroond door Gault&Millau tot beste chocolatier. De taart is bewust heel fragiel gemaakt, zodat die bij hoge snelheid heel je auto kan bekladden.

De start van het schooljaar gaat gepaard met extra verkeersdrukte en na de kalme zomermaanden zijn automobilisten dat niet meer gewoon. Dat blijkt ook uit de cijfers van STATBel: vorig jaar steeg het aantal ongevallen in Vlaanderen in september met 14% ten opzichte van augustus, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest steeg dit zelfs met 25%.

Ook directeur Stefaan Verhas van de Vrije Basisschool Mater Dei uit Wemmel ervaart dit. “Chauffeurs rijden vaak te snel in de buurt van onze school, zeker na twee kalme maanden vakantie zijn ze vergeten dat er hier een school is. Maar enkel en alleen in onze straat voorzichtig rijden, is natuurlijk niet genoeg. De meeste van onze leerlingen wonen in de buurt van de school, en een groot deel komt te voet of met de fiets. Ook in die perimeter willen we vragen aan chauffeurs om extra waakzaam te zijn.”

Nieuwe Volvo’s

Dat net Volvo deze actie opzet, is geen toeval. Het merk heeft als ambitie om tegen 2020 geen ernstige of dodelijke ongevallen meer te hebben met nieuwe Volvo’s. Daarom zet de autofabrikant niet alleen in op veiligheidssystemen die ongevallen helpen te voorkomen, maar ook op het sensibiliseren van de automobilist zelf.

“Als autobouwer spelen we een grote maatschappelijke rol inzake verkeersveiligheid, daar zijn wij ons bij Volvo enorm van bewust. Aan de ene kant handelen we hiernaar door onze wagens zelf zo veilig mogelijk te maken aan de hand van technologie en innovatie, maar we weten dat dit niet genoeg is”, zegt Wim Maes, CEO van Volvo Car Belux. “Veilig verkeer bekom je pas wanneer ook de automobilist zijn rijstijl veilig is. Met initiatieven als de Slow Down Cake, proberen we alle automobilisten te sensibiliseren, Volvo-rijder of niet, dat speelt geen rol.”