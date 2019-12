Vijftiger komt om bij uitslaande brand in Wemmel, verwarring over mogelijk tweede slachtoffer JCV

28 december 2019

11u01 30 Wemmel Bij een uitslaande brand in Wemmel is zaterdagmorgen een 52-jarige man om het leven gekomen. Het vuur was bijzonder hevig, een deel van de woning is ingestort. Er wordt nog gezocht naar de vrouw die mogelijk de hulpdiensten belde. Dat bevestigt het parket van Halle-Vilvoorde.

De brandweer werd zaterdag om 7.15 uur opgeroepen voor een brand in een woning in de Zwaluwenlaan in Wemmel. De uitslaande brand was bijzonder hevig. “Toen wij ter plaatse kwamen, sloegen de vlammen al door het dak”, zegt Alain Habils, woordvoerder van de brandweerzone. Een deel van de achterkant van de woning stortte in. Bij de brand kwam een 52-jarige bewoner van de woning om het leven.

“De brand kostte het leven aan de mannelijke bewoner”, stelt Carol Vercarre van het parket van Halle-Vilvoorde. Volgens het parket wordt er ook nog gezocht naar een vrouw in de woning. “Men denkt dat de oproep door een vrouwenstem werd gedaan”, aldus Vercarre. “Dat is echter nog niet zeker, in de woning was alleen een man ingeschreven. Men zoekt nog verder naar een eventuele vrouw die de oproep gedaan zou hebben, maar een deel van de woning is nog niet toegankelijk. Het kan ook dat men zich op de centrale vergist heeft, en dat de oproep toch door de mannelijke bewoner werd gedaan. We wachten op het einde van de zoektocht voor daar duidelijkheid over is.”

De wetsdokter, het labo en een branddeskundige zijn momenteel bezig met een onderzoek. Over de oorzaak van de brand is nog geen duidelijkheid.

