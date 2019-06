Verouderde nutsleidingen worden vervangen voor vernieuwing fietspad DBS

20 juni 2019

09u46 0 Wemmel Het gemeentebestuur heeft een aannemer aangesteld voor de vernieuwing van het fietspad tussen Windberg en Zijp. Voorafgaand aan deze werken worden ook de verouderde nutsleidingen (water en elektriciteit) vernieuwd. Deze nutswerken verlopen in twee fasen.

In een eerste fase worden de hoofdleidingen in het voetpad vernieuwd. Van 20 juni tot 12 juli zijn de nutsleidingen in de Fr. Robbrechtsstraat tussen de Lindendreef en Bosch (even huisnummers) en aansluitend tussen Dries en Schoolstraat (oneven huisnummers) aan de beurt. Van 12 juli tot 19 augustus is het bouwverlof en wordt er niet gewerkt.

Daarna wordt er gewerkt tussen Schoolstraat en Windberg (oneven nummers) en vervolgens aan de overkant (Rassel - Fr. Robbrechtstraat) tussen Windberg en Neerhoflaan. Gedurende deze nutswerken staan er tijdelijke verkeerslichten zodat afwisselend verkeer mogelijk is. Er zal hierdoor tijdelijk een parkeerverbod gelden ter hoogte van de werkzone.

In een tweede fase worden alle woningen één voor één gekoppeld aan het nieuwe net. De nutsmaat-schappijen zullen hiervoor contact opnemen met hun aangesloten klanten.

De exacte datum voor de start van de wegeniswerken zal bepaald worden in functie van de vooruitgang van de nutswerken. Het is zeker de bedoeling om dit meteen aansluitend te starten.