Vandalen doen brievenbussen ontploffen met voetzoekers SHVM

30 december 2019

16u05 0

Het was even schrikken voor bewoners van de J. Vanden Broekcstraat in Wemmel. Een buurtbewoonster van een appartement in de straat trof zaterdagochtend haar brievenbus totaal geruïneerd aan met brandsporen en deuken. “Vermoedelijk gaat het om voetzoekers die in de brievenbussen werden gesmeten”, zegt politiewoordvoerder Freddy Scrayen. “Maar wat de precieze omstandigheden zijn, moet nog verder uitgeklaard worden.” Volgens Scrayen zou het al de tweede keer zijn dat er iets dergelijks gebeurt. Voorlopig is er nog geen spoor van de daders.