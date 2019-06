Uitgebreide PMD-zak nog niet aan de orde DBS

11 juni 2019

17u31 0 Wemmel In Wemmel verandert er vooralsnog niets met betrekking tot de blauwe PMD-zak. In een aantal gemeenten in Vlaanderen geldt sinds begin juni een nieuwe regeling met meer plastic verpakkingen. Dit is evenwel nog niet aan de orde in Wemmel. Inwoners kunnen nog steeds enkel plastic flessen, metalen verpakkingen en drankkartons in de blauwe zak deponeren.

De uitbreiding wordt door Fost Plus stap voor stap ingevoerd over het hele land. Op die manier krijgt iedereen de tijd om zich goed voor te bereiden. Bij de invoering zijn immers heel veel verschillende partijen betrokken: gemeenten, intercommunales, ophaalbedrijven, sorteercentra, recyclagebedrijven, … Het kan dus dat in een buurgemeente of op het werk de nieuwe sorteerregels al gelden, terwijl dat thuis nog niet het geval is.

Vooralsnog is er nog geen datum bepaald voor de invoering van de nieuwe blauwe zak in Wemmel. Uiteraard zullen de inwoners hierover ten gepaste tijde geïnformeerd worden. In tussentijd blijven de gekende spelregels gelden en mogen botervlootjes, yoghurtpotjes en andere plastic verpakkingen die geen plastic flessen zijn niet in de blauwe zak. Ze kunnen hiermee gratis terecht op het recyclagepark in de gemengde plasticcontainer.