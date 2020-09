Twintiger riskeert 48 maanden cel voor gewapende overval op Colruyt Wouter Hertogs

14 september 2020

16u42 0 Wemmel Een jongeman die betrokken zou geweest zijn bij de overval op een Colruyt-winkel in Wemmel riskeert 48 maanden cel. Drie daders gingen er daarbij vandoor met een grote som cash geld en een hoop sigaretten. “De politie zoekt me altijd. Nu ook weer. Ik ga verhuizen”, reageerde de 23-jarige man tegen de rechter.

Op 20 november 2019 rond 19u25 drongen drie gemaskerde mannen een Colruyt in Wemmel binnen. Ze bedreigden het aanwezige personeel met een wapen en gingen er vandoor met 2.000 euro cash en 20 sloffen sigaretten, goed voor nog eens 1.300 euro. Daarna wandelden ze de winkel uit.

Drie uur later staken werd in de vlakbijgelegen Modelwijk een hoop kleren en andere spullen in brand gestoken. Volgens het parket ging het zeer waarschijnlijk om de kleren van de overvallers. Tussen de verbrande spullen lag ook een papieren zak, waarop vingerafdrukken van de 23-jarige H.B. werden aangetroffen. Die jongeman was intussen op de bewakingsbeelden van de overval ook herkend door een inspecteur van de Brusselse lokale politie. Voldoende voor het parket om 48 maanden cel tegen de jongeman te vorderen.

Zelf ontkende hij resoluut alles. “Het is altijd hetzelfde. Telkens vinden ze me wel, nu ook weer met die vingerafdruk”, zei hij tegen de rechter, “ik ga dan ook verhuizen. Ik heb er genoeg van.” De verdediging vroeg dan ook de vrijspraak. “Het is volslagen onmogelijk om op die beelden iemand te herkennen”, zei meester Boris Reynaerts. “De daders waren zo goed gemaskerd dat alleen hun ogen nog zichtbaar waren. Dat er op die papieren zak vingerafdrukken van mijn cliënt stonden, bewijst ook niet dat hij bij die overval betrokken was.” Uitspraak op 28 september.