Tweede aanmeldingsperiode bij scholen in Wemmel MKV

19 februari 2020

Op maandag 2 maart 2020 begint om 9 uur de tweede periode van het aanmeldingssysteem voor de Nederlandstalige basisscholen in Wemmel. Tijdens deze periode kunnen alle ouders hun kinderen digitaal aanmelden. Dit gebeurt via https://wemmel.aanmelden.in . Hier kunnen ouders de vrije plaatsen raadplegen.

Ten laatste 30 april krijgen geregistreerde ouders een plekje in een school toegewezen. Vervolgens dienen ze hun kind nog effectief in te schrijven tussen maandag 4 en dinsdag 26 mei 2020. Doen ze dit niet, dan vervalt het gereserveerde plekje binnen die school.

Tijdens de eerste ronde konden ouders van voorrangsgroepen hun kind al registreren. Dat is het geval wanneer er al schoolgaande kinderen in het gezin zijn of als de ouders zelf leerkracht zijn. Het online registratiesyteem werd in het leven geroepen om te voorkomen dat ouders voor de schoolpoort kamperen bij de inschrijvingen.

Deelnemende scholen zijn: GBS Wemmel De Wondertuin, GO! Inclusiecampus Wemmel - BS Kameleon, Vrije basisschool Mater Dei en Vrije basisschool Sint-Jozef

Enkel bij de Franstalige gemeentelijke basisschool geldt het oude systeem. De aanmeldingen starten op maandag 16 maart 2020 vanaf 8 uur. Hier geldt de chronologie van de inschrijvingen wél.