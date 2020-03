Tijdelijk geen ‘Het Cursiefje’ in de bus Margo Koekoekx

31 maart 2020

17u23 0 Wemmel Elf keer per jaar vallen telkens 48.200 ‘Cursiefjes’ in de plaatselijke brievenbussen. Maar helaas zal dat voorlopig niet meer het geval zijn. De maatregelen omtrent corona maken dat de redactie tijdelijk stopt.

Eén van de oorzaken is dat adverteerders afhaken. Civid-19 treft veel handelaars. Zij moeten in veel gevallen de deuren sluiten en dus komen er geen advertenties meer binnen.

Hun redactie doet dan ook volgende oproep: “Help niet alleen mekaar, oudere en zwakkere mensen, maar ook onze zelfstandige ondernemers, daar waar het kan en mag. Van zodra de toestand het toelaat, zal ‘Het Cursiefje’ opnieuw verschijnen.”

Het Cursiefje is een lokaal magazine dat in Merchtem, Opwijk, Buggenhout, Grimbergen, Wemmel, Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel en Meise in de brievenbussen valt.