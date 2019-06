Tiener vervolgd voor dodelijke home-invasion WHW

21 juni 2019

10u13 0 Wemmel Een 18-jarige man uit Laken is deze ochtend voor de correctionele rechtbank verschenen voor zijn betrokkenheid bij een dodelijke home-invasion vorige zomer in Wemmel. Eén van de slachtoffers, een 84-jarige man, overleed enkele weken na de feiten. De daadwerkelijke behandeling van de zaak is voor dit najaar.

De zaak werd vandaag ingeleid voor de Brusselse correctionele rechtbank. Omdat de meerderjarige verdachte Salahddine E.(18) om de taalwijziging verzocht werd de zaak nog niet behandeld. De rechtbank doet volgende week vrijdag uitspraak over de taalwijziging. Aangezien het parket zich niet verzet tegen een taalwijziging is de kans groot dat het proces in het najaar zal plaatsvinden voor de Franstalige correctionele rechtbank.

Bejaard koppel

De gewelddadige inbraak vond op 26 juli 2018 plaats in de Windberg in Wemmel. Een bejaard koppel, 84 en 81 jaar oud, werd toen thuis overvallen door twee daders. Die belden eerst rond 20.00 uur aan en toen de bewoners opendeden, vielen de daders hen aan en dienden hen slagen toe. De overvallers namen uiteindelijk de vlucht met verschillende juwelen, geld, bankkaarten en het voertuig Renault Modus van het echtpaar. Een paar dagen na de feiten belandde het 84-jarige slachtoffer in het ziekenhuis waar hij op 13 augustus 2018 overleed. Na doorgedreven onderzoek kon de federale gerechtelijke politie van Halle-Vilvoorde in december 2018 twee verdachten oppakken. Die konden geïdentificeerd worden op basis van DNA- en telefonieonderzoek en analyse van beschikbare camerabeelden. Het ging om een 18-jarige en 16-jarige jongeman uit Brussel. Die laatste werd doorverwezen naar de jeugdafdeling van het Brusselse parket terwijl de 18-jarige door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel werd geplaatst. Eind mei besliste de raadkamer om de meerderjarige naar de correctionele rechtbank door te verwijzen voor diefstal met geweld of bedreiging, in bende, ten nadele van een kwetsbaar persoon en met de dood tot gevolg zonder het oogmerk om te doden. De wet voorziet voor deze kwalificatie een gevangenisstraf van 20 tot 30 jaar.