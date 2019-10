Thuisverpleegster vervolgd voor pluimen bejaarde man: “We hadden een innige band” WHW

10 oktober 2019

16u47 0 Wemmel Een vrouw uit Lebbeke riskeert een werkstraf van 200 uur voor diefstal en oplichting. De vrouw wordt ervan verdacht een bejaarde man bijna 38.000 euro afhandig te hebben gemaakt. “Wij kenden elkaar al van in 1997. Ik zag hem graag”, snikte ze in de rechtbank.

De vrouw verzorgde in 2016 als thuisverpleegster een 86-jarige man uit Wemmel. Toen de man overleed fronsten de nabestaanden de wenkbrauwen. Op zijn rekening bleek immers nog amper geld te staan. De man zelf had dit in zijn laatste levensjaren al opgemerkt en had klacht ingediend tegen de thuisverpleegster. “Op minder dan twee maanden tijd bleek ze zijn rekening geplunderd te hebben”, aldus het parket. De vrouw had volgens het parket zijn bankkaart onderschept en elektronica gekocht. Zo schafte ze zich een iphone, notebook, GPS en tablet aan. “Voor hem”, klonk het tegen de politie. Onzin, aldus een familielid dat zich burgerlijke partij stelde. “Wat moet een 86-jarige zieke man daarmee doen? Waarom zou hij een GPS nodig hebben als hij in het ziekenhuis lag?”, aldus de advocaat van de burgerlijke partij. Hier bleef het niet bij. Ze schreef grote bedragen van zijn rekening over op haar rekening en ging gretig cash afhalen aan bankautomaten.

Meer dan vrienden

Ze was ook een lening van 15.000 euro aangegaan bij de tachtiger. Dit was allemaal op papier gezet en ondertekend door hem. “Waarom zou hij dat dan niet hebben gedaan bij al die andere gelden die u hebt overgeschreven en afgehaald?”, aldus het parket. Zelf ontkende de vrouw in alle toonaarden dat ze ter kwader trouw was geweest. “Wij hadden een innige band. We kenden elkaar al in 1997 en onze vriendschapsband is uitgegroeid naar meer. Ik had niets liever gehad dan dat hij hier was. Dan kon ik hem zeggen dat ik alles zou in orde maken. Ik mis hem nog elke dag (snikt).” Uitspraak op 14 november.