Taart aan de schoolpoort voor veiliger verkeer JCV

02 september 2019

12u14 0 Wemmel Aan de Vrije Basisschool Mater Dei in Wemmel konden ouders en kindjes maandagmorgen rekenen op taart van de hand van niemand minder dan Jeroen Meeus. De actie van automerk Volvo moet de nadruk leggen op het belang van veilig verkeer rond de school.

De taarten waren met opzet fragiel, zodat ze zouden inzakken als je te snel rijdt. Uit onderzoek blijk dat de overgrote meerderheid van chauffeurs voorzichtiger rijdt met voedsel aan boord. “Chauffeurs rijden ook vaak te snel in de buurt van onze school”, zegt directeur Stefaan Verhas . “Maar enkel en alleen in onze straat voorzichtig rijden, is natuurlijk niet genoeg. De meeste van onze leerlingen wonen in de buurt van de school, en een groot deel komt te voet of met de fiets. Ook in die perimeter willen we vragen aan chauffeurs om extra waakzaam te zijn.”