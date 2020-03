Rodania maakt plaats voor werf CUBIC Margo Koekoekx

03 maart 2020

17u57 0 Wemmel Eerdere Rodania-site ruimt plaats voor project CUBIC. Momenteel staat enkel het oudste deel van het gebouw er nog. De bijna onverwoestbare naamplaat pronkt nog steeds op de gevel.

Een woonproject dat er -zoals de projectnaam verklapt- kubistisch zal uitzien in de toekomst. Er komen 52 appartementen en 10 ééngezinswoningen. Zoals ze bij Alides aankondigden zal enkel het oudste deel van het gebouw geïntegreerd worden in het nieuwbouwproject. Dat is ook het enige dat er op dit moment nog recht staat. Op de hoek van het gebouw behielden ze de naamplaat van Rodania, het gekende horlogemerk. Philip Cracco nam Rodania in 2015 over en verkocht de gebouwen van de hoofdzetel in Wemmel in 2017.