Reinhilde maakte poster over corona voor dementerende moeder Margo Koekoekx

06 april 2020

18u41 10 Wemmel Reinhilde Schraepen (56) uit Grimbergen ontwierp een poster voor dementerenden die intussen nationaal gaat. Ze zocht naar een oplossing voor haar moeder Sophie Neyens (84). Zij is dementerende en kan de coronacrisis amper volgen. “Ik heb haar via de telefoon wel tien keer uitgelegd wat er aan de hand is en waarom ik haar niet kan bezoeken. Helaas vergeet ze dat telkens weer.” Intussen pikten het CLB en Wouter Beke haar poster op.

Reinhilde legde heel de coronacrisis meermaals uit, maar dat loste het probleem niet op. “Op de duur zei mijn mama: ‘Laat het maar zijn, we zien wel’, maar ik wil dat ze begrijpt wat er aan de hand is en waarom de mensen in het woonzorgcentrum geen bezoek meer mogen ontvangen.” Ze schreef ook een lange brief met uitleg maar vond dat nog niet de beste oplossing.

Ik verdien er dan wel niets aan, het is fijn dat ik op deze manier mijn steentje kan bijdragen tijdens heel deze crisis Reinhilde Schraepen

Gezien Reinhilde zelf een communicatiebureau heeft en eerder al voor de farmasector werkte, had ze wel een idee hoe ze dat varkentje moest wassen. “Een combinatie van beelden en korte tekstjes maakt alles meteen veel duidelijker. Op de poster staat het verloop vanaf de start in China, hoe het virus tot hier geraakte en hoe het nu zit met de veiligheidsmaatregelen. Zo kan mijn mama die poster bekijken en is ze weer mee”, legt Reinhilde uit.

Bij Hestia, een woonzorgcentrum van Armonea in Wemmel, waren ze heel blij met de poster. Intussen hangt er één grote in de gang bij de dementerende bewoners en ligt er eentje op A3-formaat uitgeprint bij Sophie. Het verzorgende personeel neemt mensen met vragen over Covid-19 mee naar de poster om de situatie te verduidelijken wanneer er verwarring opduikt.

Saskia De Leu, een medewerkster van het happinessteam bevestigt dat de poster een handig instrument is bij dementerende bewoners. “De poster gaat digitaal al rond bij verschillende van onze huizen. De afdelingen die hem willen verspreiden, kunnen hem dan zelf afdrukken op A3-papier. We merken dat de poster echt aanslaat bij de bewoners.”

Vertaling naar kinderen en het Frans

Reinhilde vertaalde de poster intussen al naar het Frans waardoor ze hem ook in de Waalse afdelingen van Armonea kunnen gebruiken. Waarschijnlijk verkast hij ook naar de afdelingen in Frankrijk gezien Colisée (een Franse groep) Armonea overnam. “Ik verdien er dan wel niets aan, het is fijn dat ik op deze manier mijn steentje kan bijdragen tijdens heel deze crisis”, zegt Reinhilde.

Het CLB nam maandag contact op met Reinhilde met de vraag of ze een versie op maat van kinderen kon ontwerpen. “Natuurlijk heb ik dat gedaan. Dat is voor het goede doel dus als ik daarmee kan helpen, met plezier! Net kreeg ik nog een bericht van Wouter Beke via Facebook. Hij zou de poster verder verspreiden naar overkoepelende organisaties.”

Personaliseren

Ze maakte een aanpasbare versie met twee lege vakjes waar mensen zelf een persoonlijke foto en een persoonlijke boodschap kunnen plaatsen. “Als mensen me hun foto doorsturen, doe ik dat met plezier voor hen. Ze kunnen het evengoed ook zelf thuis doen door er een foto in te plakken. Dat is naar ieders wens.”