Recyclagepark Wemmel nog even gesloten Margo Koekoekx

08 april 2020

11u52 0 Wemmel Het recyclagepark in Wemmel blijft voorlopig gesloten. De gemeente bepaald de aanpak nog opdat ze alle maatregelen kunnen naleven.

Vincent Jonckheere (LB Wemmel), schepen voor milieu en duurzaam beleid: “We willen ons goed voorbereiden en het georganiseerd aanpakken. Gezien de ligging van het recyclagepark, een smalle doodlopende straat, willen we voorkomen dat daar teveel mensen samen komen.”

Naar alle waarschijnlijkheid gaat het containerpark eind volgende week vanaf 17 of 18 april opnieuw open. “Dat zal op afspraak zijn en we laten enkel personenwagens toe. Per uur zullen 8 tot 10 personen hun afval kunnen brengen. De ophalingen aan huis gaan nog steeds door. De meest dringende zaken kunnen mensen dus in de correcte zak aanbieden”, zegt Vincent Jonckheere.