Rampoefening in Wemmelse petanqueclub geslaagd MKV

24 oktober 2019

17u27 0 Wemmel Woensdagavond omstreeks 19u40 startte er in Wemmel een brandoefening. In de petanqueclub van Wemmel ontstaat een brand door een technisch probleem in de stookruimte tijdens een ledenwervingsdag. Er waren zo’n vijftig mensen aanwezig. Tijdens de simulatie brandde het zowel in de club als op de bus.

Burgemeester Walter Vansteenkiste blikt tevreden terug. “Alles is goed verlopen. De mensen wisten dat ze deelnamen aan een oefening zonder dat ze het scenario kenden.” Tijdens de simulatie brandde ook de bus af. De gemeentebus werd ingezet om de mensen te evacueren. Er raakten enkele personen zoek maar ze werden teruggevonden en de nodige opvang werd voorzien. “We zetten al een tijd in op communicatie omdat dat een werkpunt is en we gaan dat ook verder blijven doen. Maar we zijn heel tevreden.”

