Politie vat inbreker dankzij tip alerte burger SHVM

15 februari 2020

14u34 1 Wemmel In de nacht van donderdag op vrijdag heeft de politie een inbreker vlak na een woninginbraak kunnen vatten in de Verijk in Wemmel. De man kon gevat worden dankzij een tip van een alerte burger. De politie verzoekt naar aanleiding van het incident inwoners om waakzaam te blijven.

Donderdagnacht ontving de politie een melding van een woninginbraak in de Verijk in Wemmel. De interventieploegen begaven zich meteen ter plaatse, en kregen tijdens hun interventie bijstand van de naburige politiezone K-L-M (Kapelle-op-den-Bos - Londerzeel - Meise) en Dilbeek. Dankzij een vriend des huizes kon een verdachte worden opgemerkt in het struikgewas en bracht hij ons op de hoogte van de vluchtrichting.

Na een intensieve zoektocht door meerdere politieploegen, kon betrokkene ingerekend worden. Na fouillering van de verdachte werd inbrekersmateriaal en gestolen goederen aangetroffen. De verdachte wordt vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter te Brussel. Verder onderzoek zal nog moeten uitwijzen of betrokkene in aanmerking komt voor de eerdere woninginbraken die recentelijk werden gepleegd in de Bouchout wijk te Wemmel.

Naar aanleiding van het incident, verzoekt de politiezone buurtbewoners om extra waakzaam te zijn. “Vanuit onze gemeenten kunnen dieven vlot weg rijden”, zegt politiewoordvoerder Freddy Scrayen. “Hoe sneller ze opgemerkt worden, hoe sneller ze gevat kunnen worden.”

“De meeste misdrijven kunnen opgelost worden door waakzame en alerte burgers. Meld elke verdachte situatie telefonisch via 101. Geef steeds zoveel mogelijk details (waar, wat, wie, voertuig, (deel van de) nummerplaat, vluchtroute,...) mee aan de politie. U kan het verschil maken als extra paar ogen en oren van de politie!”, klinkt het bij de politie.