Pleintje in Wemmel zoekt nieuwe bestemming: “Buurt mag laten weten waar zij nood aan hebben” Margo Koekoekx

04 september 2020

16u02 0 Wemmel Het vergeten pleintje in de buurt van de begraafplaats in Wemmel krijgt een nieuwe functie. Welke dat zal zijn is nog niet geweten. “De buurtbewoners kunnen laten weten waar zij nood aan hebben. We zoeken trekkers!” klinkt het.

Het gaat om het pleintje waar de restanten van een oude zandbak te zien zijn. Het situeert zich tussen de twee pijpenkoppen aan de J. Deschuyffeleerdreef en de Kouter. “We roepen de buurtbewoners op om mee na te denken en de nieuwe invulling te bepalen”, zegt schepen voor jeugd en grondgebiedzaken Raf De Visscher (LB Wemmel). “Dat kan gaan van een speelpleintje met bankjes tot een verzameling van moestuintjes. Het zou fijn zijn als de jonge gezinnen die nu meer en meer in die buurt wonen ook effectief wat zijn met die plek.”

Skateparkje

Vele jaren geleden was er een grote zandbak en gras. “Daarna was het een soort mini skateparkje. Al kan je het eigenlijk niet zo noemen. En toen er overlast kwam door onder andere hangjongeren, sloot men het pleintje af.” Nu er opnieuw meer jonge gezinnen in de wijk wonen, is het moment daar om het weer invulling te geven. “Wie in de buurt woont en ideeën heeft of het initiatief graag mee wil trekken, kan zich melden. We spreken in de loop van volgende week voor het eerst af ter plekke”, zegt De Visscher.

Wie zich wil melden kan dat doen via het algemeen mailadres van de gemeente: info@wemmel.be.