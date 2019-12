Parket sluit niet uit dat man dodelijke brand in Wemmel zelf aanstak Redactie

30 december 2019

In het Vlaams-Brabantse Wemmel is zaterdagochtend een dode gevallen bij een erg felle woningbrand. De brandweer kon weinig doen tegen het vuur: het pand werd helemaal in de as gelegd. Binnen troffen de brandweerlui het lichaam van een man aan. De autopsie moet deze week nog uitsluitsel geven, maar alles wijst erop dat het om de 67-jarige Didier B. gaat, die alleen in de statige villa woonde. Bij het onderzoek werden drie brandhaarden gevonden, wat op brandstichting wijst, aldus het parket. Er is een onderzoek geopend. Speurders houden er rekening mee dat B. de brand zelf aanstak. "Dat is mogelijk", aldus Carol Vercarre van het parket Halle-Vilvoorde. De familie van B. - een autoliefhebber met een Ferrari, Aston Martin en Mazda-sportwagen op de oprit en een oldtimer in de garage - werd al op de hoogte gebracht.

Even was er sprake van een tweede slachtoffer, maar dat berustte volgens het parket op een vergissing. (JCV)