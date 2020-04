Nicole en Hugo in lockdown: “Zorg vooral goed voor elkaar en geniet van wandelingen, fluitende vogels en een lekkere aperitief!”

Wemmel

We hebben BV’s, BV-gezinnen en BV-koppels. Hét bekendste koppel van Vlaanderen is zonder enige twijfel Nicole en Hugo. Wij zijn benieuwd hoe zij samen de lockdown beleven. Zo sympathiek en joviaal als het koppel op televisie overkomt, zo zijn zij ook tijdens het gesprek dat we met hen hadden. Ook al is hun grootste vrees dat één van hen twee besmet zou raken. Ze genieten vooral van de tijd met elkaar en beginnen aan allerlei klusjes die al lang (lees: 40 jaar) op het programma staan.Benieuwd hoe andere Bekende Vlamingen de lockdown beleven? Een overzicht vind je hier