Nauwe samenwerking tussen gemeenteraad, burgemeester en politie om hangjongeren in Wemmel aan te pakken MKV

03 februari 2020

18u13 0 Wemmel Burgemeester Walter Vansteenkiste (LB Wemmel), de gemeenteraad en de politiediensten gaan nauwer samenwerken om hangjongeren te stoppen. “Het is niet het eerste incident en waarschijnlijk ook niet het laatste”, laat Vansteenkiste weten. “We willen vooral weten wie de jongeren zijn, waarom ze het doen en hoe we ze kunnen stoppen.”

De interventiedienst van Politie AMOW moest zondagavond enkele GAS-boetes uitschrijven aan jongeren op het Luitenant Graffplein in Wemmel. “We merken sinds eind 2019 geregeld lichte criminele feiten en onaangepast gedrag. Dat willen we eerst in kaart brengen om vervolgens een manier te vinden om hen te bereiken. Politie, burgemeester en gemeenteraad werken nauw samen voor extra maatregelen om korter op de bal te kunnen spelen. Na drie maanden gaan we evalueren”, verduidelijkt burgemeester Vansteenkiste. Het nieuwe jeugddelinquentierecht voorziet een hele waaier aan maatregelen ten aanzien van minderjarigen.

Jongeren stichtten eerder al brand in de hal van een appartementsgebouw, lieten brievenbussen ontploffen, er waren pogingen tot inbraak en er kwamen geregeld klachten van geluidoverlast en joyriden binnen.