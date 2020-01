Mobiel Vaccinatieteam komt naar Wemmel Vaccinaties laten zetten is volledig gratis MKV

14 januari 2020

Op donderdag 16 januari 2020 komt het Mobiel Vaccinatieteam naar Wemmel. Je kan dan laten controleren welke vaccinaties je al hebt gekregen en welke je nog moet krijgen. Vaccinaties die je nog niet hebt gekregen of waarover geen zekerheid bestaat, krijg je dan gratis toegediend.

Ondanks dat vaccineren de meest efficiënte manier is om mensen te beschermen tegen infectieziekten, is een hoog aantal inwoners niet of onvoldoende gevaccineerd.

Wie graag zijn of haar vaccinaties laat nakijken en indien nodig aanvult, kan donderdag 16 januari 2020, van 9 tot 12 uur terecht in de Flora zaal in Residentie Geurts, Prins Boudewijnlaan 12 te Wemmel.

Het is een initiatief van de Vlaamse Overheid, gratis en zonder inschrijving. Je hoeft enkel je identiteitskaart en vaccinatieboekje mee te brengen.