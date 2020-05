Markten in de buurt gaan opnieuw door mits aanpassingen Margo Koekoekx

22 mei 2020

17u47 0 Wemmel Verschillende markten bieden opnieuw lokaal producten aan in openlucht. Veel trouwe marktbezoekers kunnen hun hartje weer ophalen. Let wel: de markten worden opengesteld om noodzakelijke boodschappen te doen en niet om een sociaal moment te creëren. Bezoekers komen dus alleen.

Londerzeelse markt verhuist

Na een grondige analyse van de diverse scenario’s besliste de gemeente om de wekelijkse dinsdagmarkt tijdelijk naar het Heldenplein te verhuizen. Op dinsdag 26 mei zal de markt daar voor het eerst doorgaan. Er worden maximaal 235 personen toegelaten op de markt. Er zullen afzonderlijke toe- en uitgangen zijn en de bezoekers volgen het eenrichtingsverkeersplan.

Wemmel werkt met badgesysteem

Zondag 24 mei kan je tussen 8u en 13u voor het eerst weer naar de markt. Er zijn twee in- en uitgangen voorzien. Een aan het ING-kantoor en een tweede aan de winkel Leonidas. Voor de veiligheid moet je de pijlen volgen en laten ze maximum 175 bezoekers tegelijk toe. Om dat te controleren roepen ze een creatief idee in het leven. Wie de markt betreedt krijgt een badge. Als je de markt verlaat, geef je deze weer af. De badgen worden natuurlijk ontsmet.

Grimbergen en Strombeek-Bever

In Grimbergen centrum zullen op zondag dertien kramen klaar staan. Ze voorzien eenrichtingsverkeer voor de bezoekers van de ingang aan de Lagesteenweg naar de uitgang aan de Prinsenstraat. Er is ook desinfecterende handgel aanwezig aan de in- en uitgang en aan de marktkramen. Enkele kramen zullen tijdelijk op het Kerkplein staan om de veilige afstand te bewaren.

“Op de markt in Strombeek-Bever op het Sint-Amandsplein is het door de kleinschaligheid eenvoudiger om de sociale afstand te bewaren. Aan de kramen zal aangegeven worden hoe de klanten moeten aanschuiven”, zegt schepen De Boeck.

Meise

Zaterdag kan je weer terecht opd e markt in Meise. De markt zal er iets anders uitzien gezien sommige kramen een ander plekje kregen om de afstand te garanderen. Bezoekers volgen een afgesloten circuit en iedereen volgt de aangegeven looprichting. Je kan op de markt langs de Boechtstraat en langs het pleintje van de baron naast de kerk. Handgel is voorzien.

Vilvoorde

De eerste woensdagmarkt is achter de rug. De zaterdagmarkt splitsen ze zoals aangekondigd op in een zaterdagmarkt beperkt tot voeding en planten en een zondagmarkt voor de overige kramen. Ook daar de markt betreden via de aangeduide in- en uitgangen ter hoogte van de Guldenschaapstraat en Virgo+.

