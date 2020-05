Man ontkent inbraak: “Moet naamgenoot geweest zijn” Wouter Hertogs

28 mei 2020

15u53 0 Wemmel Een 33-jarige Tunesiër heeft verzet aangetekend tegen zijn veroordeling tot 15 maanden cel voor een inbraak in Wemmel. Volgens de verdediging kan er wel eens sprake zijn van een identiteitsvergissing.

Eind augustus 2018 ging de man aan de haal met verschillende smartphones. Die stal hij uit een woning waar hij via het keldergat was ingeklommen. Erg professioneel was hij echter niet te werk gegaan want de bewoner trof bij zijn terugkeer uit vakantie verschillende druppels bloed aan op de grond. Uit DNA-onderzoek bleek dat deze toebehoorden aan M.D. Eerder kreeg hij 15 maanden cel bij verstek. Hier tekende hij nu verzet tegen aan. “Mijn cliënt beweert dat hij niets te maken heeft met deze diefstal; Bovendien staan in de DNA-database twee mensen met de naam van mij cliënt. Hier kan dus wel eens een vergissing gebeurd zijn”, aldus zijn advocaat Kristof Lauwens. De zaak werd daarom in voortzetting gezet naar morgen. Tegen dan moet het parket geverifieerd hebben of het wel echt om de juiste M.D. gaat.