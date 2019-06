Liberale Vrouwen organiseren degustatie rosé wijnen DBS

11 juni 2019

12u00 0 Wemmel De Liberale Vrouwen en Markant uit Wemmel nodigen iedereen uit op een info- en degustatieavond (zonder verkoop) over rosé wijnen op woensdag 12 juni om 19.30 uur in Villa Beverbos.

Rosé is de jongste jaren aan een ware opmars bezig, want nog nooit werd er in België zo veel rosé verkocht en dit niet enkel in de zomermaanden. Rosé kan een heuse gastronomische wijn zijn, die vraagt om een gerecht. Maar hoe wordt rosé gemaakt? En van welke druiven? Sommelier De Coorde doet het uit de doeken. Je kan samen acht verschillende rosé wijnen uit verscheidene wijnlanden en streken proeven.

Wie interesse heeft, wordt gevraagd twee grote wijnglazen mee te brengen (geen klassieke bolletjes, maar een echt degustatieglas). Bijdrage in de kosten voor de degustatie: 10 euro voor leden en 12 euro per persoon voor partners en niet-leden).