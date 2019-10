Leer gratis hoe je een mensenleven redt MKV

15 oktober 2019

12u18 0 Wemmel Wanneer iemand neergaat aan hartfalen heb je slechts zes minuten om die persoon succesvol te reanimeren. Wist u dat 80% van de bevolking niet weet hoe dat moet? In een eenvoudige initiatie wordt je praktisch aangeleerd hoe je dat moet doen.

Woensdag 16 oktober is het ‘Restart a Heart day’. De ideale gelegenheid om workshops reanimeren te geven. Door Six Minutes, een opleidingscentrum voor EHBO en reanimatie uit Wemmel worden er twee initiatiesessies ‘Hoe te reanimeren’ gegeven. Ze benadrukken dat dit om verschillende redenen belangrijk is. Zo weet 80% van de bevolking niet hoe ze moeten reanimeren, krijgen elk jaar zo’n 10.000 mensen hartfalen en is er slechts één AED toestel (Automatische Externe Defibrillator) per 1135 inwoners aanwezig is.

Dit gaat door in GC de Zandloper Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel om 16u en om 18u30. Inschrijven is gratis maar registratie is wel noodzakelijk. Informatie vind je op de website: www.wemmel.be en inschrijven kan door te klikken op volgende link.