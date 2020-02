Kom zelf eens de Wemmelse jeugdraad volgen MKV

07 februari 2020

Op 12 februari houdt de jeugdraad van Wemmel een open jeugdraad. Je kan er terecht om eens mee te volgen hoe het er daar aan toe gaat, maar je mag evengoed zelf frisse ideeën op tafel gooien.

Ze voorzien een drankje en zijn benieuwd wat in jouw ogen mooie verbeteringen zouden zijn aan de gemeente. Droom jij van een nieuw skatepark of een nieuwe feestzaal? Of moet er wat veranderen aan een speeltuin? Dan kan je die ideeën spuien vanaf 20u in jeugdhuis Barcode op de Steenweg op Brussel 115, 1780 Wemmel.