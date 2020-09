Kinderen gaan aan boord in openluchtklas, schip ahoy! Margo Koekoekx

01 september 2020

15u17 0 Wemmel De directeur van Mater Dei, Stefaan Verhas (54), droomde al jaren van een boomhut als openluchtklas op school. Vandaag ging die droom in vervulling. “Het werd uiteindelijk een schip wegens de veiligheidsmaatregelen. Ik ben er minstens even blij mee!”

Met de wind in de zeilen starten ze het nieuwe schooljaar in Wemmel. Daar ligt een prachtige boot op de speelplaats die dienst doet als openluchtklas. “Leerkrachten mogen kiezen wanneer ze welke les buiten willen geven. Alleen reserveren op een schema is wel nodig”, vertelt Stefaan.

Stefaan Verhas droomde al van een openluchtklas toen hij zelf nog les gaf. Nu hij directeur is en die droom met nog wat leerkrachten deelde, werd het plan werkelijkheid. Op 17 augustus startte de bouw aan de boot en nu ligt hij op de speelplaats te pronken. Klaar om in te schepen. Alle klassen huldigden het schip in, in matrozenoutfit en met een toepasselijk spel: schipper mag ik over varen.