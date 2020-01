Jongerenbendes teisteren Wemmel: ontplofte brievenbussen, druggebruik en brandstichting SHVM

31 januari 2020

13u09 28 Wemmel Na Meise en Londerzeel wordt nu ook Wemmel geteisterd door groepen hangjongeren. Buurtbewoners moeten met lede ogen toekijken hoe eigendommen beschadigd worden en hoe jongerengroepen rel schoppen in de buurt. Maar de gemeente blijft niet bij de pakken zitten en heeft ondertussen al verschillende jongeren, zowel meerder- als minderjarigen, en hun ouders, kunnen aanschrijven. Ook riskeren de jongeren GAS-boetes die kunnen oplopen tot zo’n 350 euro. “Het gaat hier om zaken die ver buiten het klassieke kattenkwaad reiken”, klinkt het bij de burgemeester.

Een van de getuigen is Ronald Baugnee, vertegenwoordiger van de zaak Vanhouwe. “Toen we terugkwamen van het bouwverlof, zagen we hoe onze brievenbus en het raam van de showroom volledig vernield waren”, vertelt Ronald. “Enkele jongeren hadden een bommetje in de brievenbus gestopt waardoor die ontplofte, wat volgens de buren een hels lawaai veroorzaakte. Bijgevolg vloog de klep van de brievenbus in de vitrine van onze showroom en brak het glas, een kost die opliep tot 1.400 euro.” Ook wat verderop in de straat werd een brievenbus tot ontploffing gebracht.

Maar daar blijft het niet bij. Een appartement in de buurt kreeg het onlangs nog zwaar te verduren. Enkele jongeren hadden er namelijk brand gesticht in de hal. Dat deden ze door karton, dat klaarstond om opgehaald te worden, in brand te steken. En ook druggebruik komt regelmatig voor bij de jongerengroepen in kwestie.

Poging tot inbraak

Nog een andere buurtbewoonster vertelt hoe enkele jongeren in de nacht van vorige week donderdag op vrijdag probeerden in te breken in een winkeltje in de straat. “Ze probeerden de deur te forceren, maar zijn uiteindelijk niet binnengeraakt”, zegt ze. De uitbater van het winkeltje heeft zelf voorzorgsmaatregelen genomen door onder andere een grote plank voor de deur te plaatsen.

We hebben gemerkt dat ouders al hebben gereageerd en zich afvragen wat er precies aan de hand is. De bedoeling is om nu samen te werken met de politie, jeugdwerking en de gemeente. We noemen dat ‘Very Inclusive Police’, omdat het gaat om een inclusief gebeuren. ‘Very Irritating Police’, zoals dat in andere gemeenten heet, vinden we te uitdagend Walter Vansteenkiste

Verder zouden de jongeren ook amok maken in het nabijgelegen parkje. “Wanneer ik er ‘s avonds met m’n hond ga wandelen, troepen ze samen aan de bankjes en staan ze er te roepen en spelen ze luide muziek. Ook het nieuwe bankje dat de gemeente er had geplaatst, werd vernield”, vertelt een buurtbewoonster.

Burgemeester Walter Vansteenkiste (LB) is goed op de hoogte van de problematiek en besluit dan ook om niet bij de pakken te blijven zitten. “Het gaat hier om zaken die ver buiten het klassieke kattenkwaad reiken”, aldus Vansteenkiste. “De jongeren zijn agressief en dagen de politie uit. Bovendien gebeurt het wel vaker dat ze racen op parkings.”

Het gaat hier niet enkel om beteugelen en handhaven. We willen ook luisteren naar de jongeren. We willen van hen te weten komen wat ze nodig hebben en waarom ze zulke zaken uitsteken Walter Vansteenkiste

GAS-boetes

Naar aanleiding van alle incidenten, verzocht Vansteenkiste de politie om de zaak te onderzoeken, waaruit blijkt dat het vaak om dezelfde jongeren gaat, en vaardigde hij vervolgens een burgemeestersbesluit uit. Dat werd vorige week donderdag door de gemeenteraad goedgekeurd. Het besluit maakt het voor de politie mogelijk om makkelijker identiteitscontroles uit te voeren en zo de problematiek verder in kaart te brengen. Verder kan de politie optreden via het GAS-boetesysteem. Deze boetes kunnen oplopen tot zo’n 350 euro.

VIP

Onlangs kon de gemeente al enkele meerderjarigen aanschrijven. En ook minderjarigen werden samen met hun ouders aangeschreven. “We hebben gemerkt dat ouders al hebben gereageerd en zich afvragen wat er precies aan de hand is. De bedoeling is om nu samen te werken met de politie, jeugdwerking en de gemeente. We noemen dat ‘Very Inclusive Police’, omdat het gaat om een inclusief gebeuren. ‘Very Irritating Police’, zoals dat in andere gemeenten heet, vinden we te uitdagend.”

“Het gaat hier niet enkel om beteugelen en handhaven. We willen ook luisteren naar de jongeren. We willen van hen te weten komen wat ze nodig hebben en waarom ze zulke zaken uithalen. En kunnen we hier samen iets aan doen? Daarom is de politieverordening ook beperkt in tijd en zal ze na drie maanden geëvalueerd worden. Maar we hopen dat we de jongeren hebben kunnen bereiken en samen iets kunnen uitwerken. Het is normaal dat jongeren samenkomen, maar zulk ongepast gedrag moet aangepakt worden.”