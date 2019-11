Jongeren halen talenten boven voor strijd tegen armoede in Wemmel SHVM

10 november 2019

08u00 0 Wemmel Burgerinitiatief Warm Wemmel organiseerde op 9 november voor de vijfde keer de talentenavond Wemmel’s Got Talent in gemeenschapscentrum De Zandloper. De opbrengst van het feestje zal gebruikt worden voor de steun van enkele goede doelen die de strijd tegen de armoede in de gemeente aangaan.

Geen wedstrijd, maar een artistieke solidariteitsavond met een podium vol Wemmelaars van allerlei slag en van alle leeftijden. Dat was Wemmel’s Got Talent. Inwoners, maar ook leerlingen van Wemmelse scholen en leden van verenigingen, verzorgden gedurende de avond een vijftiental acts in een gezellige sfeer en haalden hun beste talenten boven. Ook de Sint-Jozefschool, Mater Dei, GBS Wemmel en GO TA Campus Wemmel zetten op verschillende manieren hun beste beentje voor.

Het Sibeljazz-combo zorgde er voor muzikale interventies. Nadien sloten muziekband Buckwood Mojo & Friends en deejay Samsation de avond af met een spetterend dansfeestje.

“Het doel van dit initiatief is om de inwoners van Wemmel samen te brengen”, zegt Anne De Man van Warm Wemmel. “We streven ernaar om ons een keer per jaar in te zetten voor het goede doel. Dit jaar deden we dat in samenwerking met enkele handelaars in de streek. Zij boden enkele lampjes aan waarvan de opbrengst wederom naar een goed doel gaat.” Welke goede doelen dit jaar gesteund worden, is nog niet geweten. Dat wordt pas later beslist.

“Door zulke events hebben we wel al een aantal zaken kunnen verrichten”, klinkt het. “Zo hebben we ervoor kunnen zorgen dat de huiswerkklassen die georganiseerd werden door het OCMW en die eerder door vrijwilliger werden aangeboden, nu door professionele mensen ondersteund worden.” Ook steunde de organisatie het project Kanak, wat het mogelijk maakt dat kinderen kunnen genieten van een leuke vakantie.

Vorig jaar kwamen meer dan duizend mensen kijken naar deze bonte avond. De totale opbrengst toen telde maar liefst 10.000 euro. Hoeveel de organisatie dit jaar bij elkaar mag tellen, is nog niet geweten.