Jonge inbreker weet van geen ophouden: 4 jaar cel gevorderd Wouter Hertogs

08 september 2020

15u50 0 Wemmel Een Libische jongeman riskeert 4 jaar cel voor verschillende woninginbraken en inbraakpogingen in onze regio. “Totaal overdreven. Hij heeft nooit geweld gebruikt”, aldus de verdediging.

In de nacht van 22 op 23 februari werd er ingebroken in enkele woningen in Wemmel. Uit een van de woningen werden bankkaarten gestolen. Met deze kaarten werd de dagen nadien contactloos betaald in een winkel in het Zuidstation. Op de camerabeelden van het station was te zien hoe drie mannen in de winkel aanwezig waren. Y.O. voerde de betaling uit. “Die komt hier elke dag zaken kopen en telkens betaalt hij contactloos”, bevestigde de uitbater. Bovendien waren de bewoners van een andere woning waarin ingebroken werd wakker geworden en hadden ze de inbreker gezien. Op de camerabeelden herkenden ze O. als de dader.

Restaurant en bakker

Eerder werd de man al op heterdaad betrapt toen hij midden januari in had gebroken in een restaurant en een bakker te Sint-Pieters-Leeuw. Ook hier forceerde hij zich een toegang tot de handelszaken om vervolgens met wat kleinigheden de benen te nemen. Het parket linkt hem tot slot ook aan enkele mislukte inbraken in Halle. “Meneer is enkel en alleen in ons land om misdrijven te plegen. Hij heeft bovendien geen enkel schuldinzicht”, aldus het parket, dat 4 jaar cel vorderde voor de feiten en 3 maanden cel voor het onwettig verblijven in ons land.

“Totaal overdreven”, aldus zijn advocaat Boris Reynaerts. “4 jaar cel voor het stelen van enkele chocoladen mannetjes of andere kleinigheden? Ik begrijp dat het voor overlast zorgt, maar ik wil beklemtonen dat mijn cliënt nooit geweld heeft gebruikt. Dan lijkt dit me echt wel disproportioneel.”

Uitspraak volgt op 6 oktober.