Je kan elke woensdag terecht bij Het Huis van het Kind Margo Koekoekx

01 oktober 2019

Het Huis van het Kind Wemmel is een netwerk van verschillende partners die gezinnen in Wemmel ondersteunen. Iedereen die vragen heeft over zwangerschap, kinderopvang, opvoeding, vrije tijd, ontwikkeling en gezondheid, en zoveel meer, kan er terecht.

Elke week organiseert Het Huis een gratis oudercafé in de Foyer van Residentie Geurts. Dit is een ontmoetingsplek waar je elke woensdag terecht kan tussen 9u30 en 11u30.

Vragen? Ze zijn elke woensdag telefonisch bereikbaar van 9u tot 16u. Meer informatie omtrent workshops en dergelijke vindt u op de website.