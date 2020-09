Inschrijven voor bijwonen gemeenteraad Wemmel is noodzakelijk Margo Koekoekx

03 september 2020

17u24 0 Wemmel Wie de OCMW- en/of gemeenteraad in Wemmel wil bijwonen moet op voorhand een zitje reserveren. De gemeenteraden komen opnieuw fysiek samen.

De gemeenteraden moeten opnieuw fysiek doorgaan. Gezien dat openbaar is, is publiek toegestaan. In Wemmel moeten ze om de afstand te kunnen garanderen verhuizen naar een andere locatie. Volgende week gaan de raden door in het complex Zijp.

Plaatsen voor publiek zijn beperkt, inschrijven is dus nodig. Zowel voor de OCMW-raad op 9 september als voor de gemeenteraad op 10 september. Inschrijven kan via deze link op www.wemmel.be.