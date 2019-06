IJverige dief dreigt voor 3 jaar naar de cel te moeten WHW

21 juni 2019

15u34 0 Wemmel Een dertiger riskeert 3 jaar cel voor verschillende diefstallen in de Brusselse rand.

Op 13 maart liep de man tegen de lamp bij een politiecontrole in Zaventem. Hij bleek in een gestolen wagen rond te rijden. Bovendien lagen op de achterbank spullen die waren buitgemaakt bij allerlei diefstallen. Zo lag er een handtas van een vrouw. Deze had hij gestolen toen ze haar kinderen in Vilvoorde aan school had afgezet. De gestolen auto was bovendien twee dagen ervoor opgemerkt aan de Colruyt van Vilvoorde. Op bewakingsbeelden was de man te zien terwijl hij in een geparkeerde wagen inbrak. Hetzelfde had hij die dag gedaan in Dilbeek en Wemmel. De man bleek niet geheel verrassend al eens veroordeeld te zijn voor diefstallen. Daarom werd een stevige straf van 3 jaar cel gevorderd. Zijn advocaat trachtte de feiten in zijn context te plaatsen. “Mijn cliënt verblijft illegaal in het land en wist van geen hout pijlen te maken. Een triest verhaal. het enige positieve is misschien nog dat hij een gelegenheidsdief is die het geweld schuwt.” Uitspraak op 26 juni.