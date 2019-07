Hoezo waterschaarste? Wemmel bestrijdt botulisme in parkvijver met… vers leidingwater Dimitri Berlanger

22 juli 2019

15u57 4 Wemmel De milieudienst van de gemeente Wemmel heeft zich iets te enthousiast getoond in zijn aanpak van de botulismebesmetting in de parkvijver. Om te voorkomen dat nog meer eenden zouden sterven werd er vandaag een tijdlang water in de vijver gespoten met een brandslang. Klein detail: het ging om drinkwater en dat in tijden waarin wordt opgeroepen tot spaarzaamheid. Burgemeester Walter Vansteenkiste liet het ‘kraantje’ onmiddellijk dichtdraaien. Het is niet duidelijk hoe lang het drinkwater in de vijver spoot, maar mogelijk wel ettelijke uren.

Het is opnieuw prijs in de parkvijver achter het kasteel in Wemmel. Daar zorgt de combinatie van warmte en droogte voor slachtoffers. Al 15 kadavers van eenden zijn sinds een goede week uit het water gevist. Slachtoffers van botulisme. Dat is een spieraandoening bij watervogels die veroorzaakt wordt door een bacterie die in zuurstofarm water welig tiert. De dieren sterven een wrede dood door verlamming.

Vorige zomer stierven nog meer dan honderd eenden in Wemmel aan botulisme. De vijver werd intussen uitgebaggerd en heeft dus veel meer capaciteit en dus ook zuurstof.

Toch vallen er opnieuw slachtoffers. “Deze keer is het nog geen massale sterfte”, vertelde burgemeester Walter Vansteenkiste (Lijst Burgemeester Wemmel) vanmorgen. Met het oog op de grote hitte van de komende dagen bekijkt de gemeente verdere maatregelen. “Onze twee fonteinen werken dag en nacht om zoveel mogelijk zuurstof in het water te krijgen. We gaan ook nog zien of we een bijkomende pomp kunnen installeren. Maar dat heeft wel een serieuze kostprijs. Het moet dus wel al de moeite zijn.”

Deze middag bleek de milieudienst al een aantal acties ondernomen te hebben. Zo werd een waterslang gekoppeld aan een brandkraan waaruit water in de vijver spoot. Dat het daarbij echter ging om leidingwater, was men blijkbaar uit het oog verloren.

“In deze tijden van waterschaarste waarbij wordt opgeroepen door de gouverneur om spaarzaam te zijn met drinkwater, en boeren sterke restricties krijgen opgelegd, is dit duidelijk geen goed plan”, aldus Vansteenkiste deze namiddag. “Ik heb dan ook meteen gevraagd om dit stil te zetten en eerst overleg te plegen met de drinkwatermaatschappij. Het gaat uiteindelijk nog maar om een paar vogels. Bovendien treft botulisme de zwakkere dieren en is het dus een vorm van natuurlijke selectie. Het is dan ook de vraag of we daar drinkwater moeten aan verspillen en of we dit niet op een andere manier kunnen aanpakken.”

Hoe lang de brandkraan openstond en hoeveel leidingwater uiteindelijk in de vijver is beland, is onduidelijk.

De dode dieren worden intussen regelmatig verwijderd door dierenambulance Savu. “De vijver wordt ook zo veel mogelijk vrijgemaakt zodat we een goed zicht hebben op waar er kadavers liggen zodat die zo snel mogelijk kunnen weggehaald worden.”

Er werd alvast ook een mobiele pomp van de gemeente zelf ingezet. “We willen ook een oproep doen aan de mensen om de eenden vooral niet meer te voederen. Want het massale voederen van de dieren speelt een rol in de ontwikkeling van de bacterie, vooral dan beschimmeld brood.”

Eenden voederen is trouwens verboden in de Wemmelse vijvers. Er staat een boete van 80 euro op die bij herhaling nog kan oplopen.