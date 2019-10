Grondwettelijk Hof: “Basiskennis Nederlands niet vereist voor sociale huurders in faciliteitengemeenten” mvdb

17 oktober 2019

15u44

Bron: Belga 1 Wemmel De aan de sociale huurder opgelegde verplichting om over een basiskennis van het Nederlands te beschikken is grondwettig, maar ze is niet van toepassing op de Franstalige sociale huurders in de zes randgemeenten (Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, Wemmel, Wezembeek-Oppem). Dat oordeelde het Grondwettelijk Hof vandaag.

Sinds het voorjaar van 2017 moeten huurders van een sociale woning in Vlaanderen aantonen dat ze een basiskennis hebben van het Nederlands. Daarvoor moesten ze enkel de bereidheid tonen Nederlands te leren. Indien de huurder na één jaar niet voldoet aan de taalvereiste, kunnen er boetes opgelegd worden voor wie te weinig inspanningen levert.

Afbreuk

Een Franstalige vzw vocht die strengere voorwaarden aan bij het Grondwettelijk Hof. De vzw stelde dat de taalvereiste afbreuk doet aan de rechten van Franstalige huurders in de faciliteitengemeenten. Maar het Grondwettelijk Hof vernietigt het aangevochten decreet niet. Volgens het Hof is de taalvereiste niet van toepassing op Franstalige sociale huurders in de faciliteitengemeenten.



De verplichting is niet in strijd met de grondwet. Zoals de maatregel is uitgewerkt, met mogelijke begeleiding voor wie het gevraagde niveau niet haalt en extra tijd voor wie dat om goede medische of persoonlijke redenen nodig heeft, draagt de taalvereiste bij tot het recht op een behoorlijke huisvesting, oordeelt het Hof. De kennis van het Nederlands laat de huurder immers toe zijn rechten en plichten beter te kennen. Een gebrek aan kennis van het Nederlands kan zelfs de leefbaarheid en de veiligheid in de sociale wooncomplexen in het gedrang brengen, zegt het arrest nog.

Dat laatste stemt Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) gelukkig. “Met dit arrest krijgt de aanklager over heel de lijn ongelijk, een uitspraak die in de lijn der verwachtingen lag. Het arrest stelt ook duidelijk dat een basiskennis Nederlands nuttig is voor de huurders. Ze draagt immers bij tot het begrijpen van de rechten en plichten van de sociale huurders zelf. Daarnaast verhoogt de kennis van het Nederlands door de sociale huurders, de betrokkenheid bij onze samenleving”, zegt hij.

“Er wordt ook gesteld dat juist door de kennis van het Nederlands de veiligheid en leefbaarheid van wooncomplexen erop vooruit kan gaan. Het Grondwettelijk Hof bevestigt hiermee ook dat een meer dwingende manier om mensen te betrekken in onze samenleving, en laat dat nu net de rode draad zijn doorheen ons regeerakkoord, ook duidelijk werkt”, aldus minister Diependaele.